Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ термитными снарядами

РСЗО «Град» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российские военные поразили позиции украинских сил на донецком направлении с помощью термитных снарядов, они вызывают пожар, который сложно потушить, передает «РИА Новости».

Внутри таких снарядов зажигательная смесь, которая при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения 2,3–2,7 тыс. градусов. Основным поражающим фактором термитного снаряда является тепловая энергия.

Термитные снаряды — наиболее распространенный вид зажигательного оружия, который позволяет ударять по противнику как на открытой местности, так и в укрытии. Эти снаряды используются с реактивной системой залпового огня «Град».

12 апреля Минобороны показало кадры боевой работы бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне военной операции. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Этот поезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда. В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели.