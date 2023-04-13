В Россию прекратят поставлять препарат для диабетиков «Ребелсас»

Поставки препарата для диабетиков «Ребелсас» в Россию прекратятся с 2024 года

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Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk оповестила Росздравнадзор о прекращении с 2024 года поставок в Россию препарата «Ребелсас» для пациентов с диабетом, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок лекарства «Ребелсас», поставки будут продолжены до конца года», — говорится в сообщении.

При этом на российском рынке, отметили в Росздравнадзоре, есть аналоги этого препарата с международными непатентованными наименованиями эксенатид, дулаглутид и лираглутид.

В конце марта Росздравнадзор предупредил, что к концу 2023 года прекратятся поставки еще одного препарата для диабетиков — «Оземпика». Его тоже производит Novo Nordisk.

Датская компания после начала военной операции на Украине не заявляла о полном уходе из России. Тем не менее первые сообщения о дефиците «Оземпика» появились уже в марте прошлого года.

По информации Росстата, в России официально зарегистрировано более 5 млн пациентов с сахарным диабетом.