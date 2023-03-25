Росздравнадзор назвал сроки прекращения поставок препарата от диабета

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Поставки популярного препарата от диабета «Оземпик» (семаглутид) в России продолжатся по меньшей мере до декабря текущего года, заявили в Росздравнадзоре.

Компания-производитель лекарства Novo Nordisk сообщила ведомству о планируемом прекращении поставок в ноябре прошлого года. При этом, согласно законодательству, производитель обязан уведомить о таких планах за один год, подчеркнули в Росздравнадзоре.

«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. С 2022 года он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В России не зарегистрировано биоаналогов «Оземпика», однако препарат можно заменить на другие схожие по своему действию препараты, например «Хумалог» (инсулин лизпро) от Eli Lilly или «Лантус СолоСтар» (инсулин гларгин) от Sanofi.

Novo Nordisk после начала специальной военной операции на Украине не заявляла о полном уходе из России, которая занимает пятое место в мире по числу пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. Тем не менее первые сообщения о дефиците «Оземпика» появились уже в марте прошлого года.

В НМИЦ эндокринологии в ответ на запрос РБК сообщили, что прекращение продаж «Оземпика» не скажется критично на пациентах с сахарным диабетом, так как этот препарат принимает их незначительная доля. По данным за 2022 год, «Оземпик» принимали порядка 25 тыс. россиян, годом ранее — около 10 тыс. По информации Росстата, в России официально зарегистрировано более 5 млн пациентов с сахарным диабетом (по данным НМИЦ эндокринологии, реальный показатель существенно выше — около 10 млн человек).

В середине ноября прошлого года РБК писал, что в 30 аптеках Москвы и Подмосковья «Оземпик» продается по цене в два-три раза выше предельной. В то же время в аптеках, которые есть в приложении федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак», в частности в сетях «Столички», «Нео-Фарм» и «Аптека. A.v.e», его не было. В настоящий момент, рассказал РБК источник, связанный с фармрынком, препарата уже нет и на складах большинства аптек.