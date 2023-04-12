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HBO показала первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер сериала по книгам о Гарри Поттере, ролик появился на его YouTube. О работе над шоу компания Warner Bros. Discovery (WBD) официально объявила на презентации для пьесы и инвесторов, передает Variety.

Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг. В WBD описывают шоу как «десятилетний сериал».

«Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. <...> Новый сериал Max Original глубоко погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжали наслаждаться все эти годы», — сказал гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс.

Warner Bros. сняла полнометражные фильмы о Гарри Поттере, две киноленты по мотивам последней части книги «Гарри Поттер и Дары Смерти» вышли в 2010–2011 годах. В феврале 2023 года Warner Bros. в сотрудничестве с Avalanche Software выпустила игру Hogwarts Legacy.

Исполнительными продюсерами шоу выступят автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, Нил Блэр (продюсер фильмов серии «Фантастические твари») и Рут Кенли-Леттс (работала над картинами «Мы покорим Манхэттен» 2012 года и «Изоляция» 2005-го). Актеры, снимавшиеся в фильмах о Гарри Поттере, участие в шоу не примут — в WBD подчеркнули, что будет задействован новый актерский состав. Подробностей о сценаристах сериала пока нет. Дата релиза также неизвестна.

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О том, что HBO Max обсуждает возможность создания сериала по вселенной Гарри Поттера, источники The Hollywood Reporter и Variety сообщали в январе 2021 года.

HBO Max также объявил о начале съемок второго сезона сериала «Дом дракона». Подробностей по поводу сюжета предстоящего продолжения не приводится. Однако, как ранее сообщал портал Deadline, второй сезон будет короче первого. В нем будет восемь серий вместо десяти. Кроме того, HBO планирует продлить «Дом дракона» на третий сезон.

Сериал «Дом дракона» вышел на канале HBO в августе прошлого года. Шоу по романам Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь» и «Восхождение Дракона» стало приквелом к «Игре престолов».

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HBO Гарри Поттер сериал Джоан Роулинг Кейси Блойс
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