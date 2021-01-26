Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Резолюцию об импичменте Трампа внесли в Сенат Политика, 04:36 СМИ узнали о планах снять сериал по вселенной Гарри Поттера Общество, 04:17 Академик оценил опасность прививки для бессимптомных больных COVID-19 Общество, 04:06 В ВОЗ спрогнозировали будущее COVID-19 Общество, 03:24 Мировые расходы на оборону в 2020-м выросли до $1,9 трлн Политика, 03:00 В Нидерландах второй день подряд произошли беспорядки из-за COVID-мер Общество, 02:34 Минфин США впервые возглавила женщина Политика, 02:10 ВОЗ предупредила о триллионных потерях из-за «вакцинного национализма» Общество, 01:56 Меркель созвонилась с Байденом и пригласила в Германию Политика, 01:40 До 5 тыс. бойцов Нацгвардии оставят в Вашингтоне до середины марта Общество, 01:11 Байден заявил о не мешающих обсуждать СНВ-3 разногласиях с Россией Политика, 00:35 Власти Израиля «запечатали» страну на неделю из-за пандемии Общество, 00:30 Во Львове впервые выявили хантавирус Общество, 00:28 «Лаборатория Касперского» объяснила выявленные ФАС нарушения в рекламе Общество, 00:18
Общество ,  
0 

СМИ узнали о планах снять сериал по вселенной Гарри Поттера

Warner Bros. и HBO Max пока ищут сценариста, обсуждение проекта находится на ранних стадиях, уточняют СМИ. Компании в свою очередь опровергли деятельность по созданию сериала

Руководство киностудии Warner Bros. и стриминговой платформы HBO Max обсуждает возможность создания сериала по вселенной Гарри Поттера, сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.

Оба портала уточняют, что обсуждение находится на ранних стадиях и пока к проекту не привлекли никого достаточно известного. Тем не менее, представители киноиндустрии находятся в поисках сценариста, сообщает The Hollywood Reporter.

В свою очередь Warner Bros. и HBO Max сообщили изданиям, что они не ведут деятельность по созданию сериала по мотивам книг о Гарри Поттере.

В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру
Общество
Фото:Ian Gavan / Getty Images

Расширение волшебной вселенной является главным приоритетом киностудии и стриминговой платформы, пишет The Hollywood Reporter, так как они вместе с автором книг о волшебнике Джоан Роулинг имеют права на франшизу. Она является одной из наиболее ценных в библиотеке Warner Bros., уточняет издание.

Портал также отмечает, что у франшизы о Гарри Поттере сложная ситуация с правами. С одной стороны, Роулинг имеет право голоса во всем, что касается использования ее книг. Кроме того, компания NBCUniversal имеет права на трансляцию фильмов и другого контента, связанного с миром Гарри Поттера.

Книги о волшебнике выходили с 1997 по 2007 годы. Создавшая вселенную Джоан Роулинг не раз становилась самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии Forbes. В частности, на первую строчку журнал поставил ее по итогам 2019 года, тогда ее годовой доход составил $92 млн. В основном заработать писательница смогла на тематических парках и бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Читайте на РБК Pro
Миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах Мир без cookie: как подготовиться к новой рекламной реальности Как доказать налоговой реальность сделки
Автор
Мария Лисицына
Гарри Поттер Warner Bros. сериал HBO
Материалы по теме
В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру
Общество
Джоан Роулинг начала публиковать в Сети новую книгу
Общество
Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter