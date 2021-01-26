СМИ узнали о планах снять сериал по вселенной Гарри Поттера

Warner Bros. и HBO Max пока ищут сценариста, обсуждение проекта находится на ранних стадиях, уточняют СМИ. Компании в свою очередь опровергли деятельность по созданию сериала

Руководство киностудии Warner Bros. и стриминговой платформы HBO Max обсуждает возможность создания сериала по вселенной Гарри Поттера, сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.

Оба портала уточняют, что обсуждение находится на ранних стадиях и пока к проекту не привлекли никого достаточно известного. Тем не менее, представители киноиндустрии находятся в поисках сценариста, сообщает The Hollywood Reporter.

В свою очередь Warner Bros. и HBO Max сообщили изданиям, что они не ведут деятельность по созданию сериала по мотивам книг о Гарри Поттере.

Расширение волшебной вселенной является главным приоритетом киностудии и стриминговой платформы, пишет The Hollywood Reporter, так как они вместе с автором книг о волшебнике Джоан Роулинг имеют права на франшизу. Она является одной из наиболее ценных в библиотеке Warner Bros., уточняет издание.