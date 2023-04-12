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В Туве заявили о готовности к выходу «чумных» сурков из спячки

Замглавы противочумной станции Акимова: в Туве готовы к выходу «чумных» сурков из спячки
Фото: Michaela Walch / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Michaela Walch / imagebroker.com / Global Look Press

Специалисты в Туве готовы к выходу из спячки «чумных» сусликов и сибирских сурков и не видят причин для паники, заявила «РИА Новости» замдиректора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова.

Ранее сенатор Людмила Нарусова, которая представляет республику в Совете Федерации, заявила о нашествии зараженных чумой сурков из Монголии. «В Республику Тыва из Монголии огромное количество приходит сурков, зараженных чумой. Не берусь утверждать, это специальное оружие или просто натуральная инфекция. Но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», — сказала она. Нарусова призвала сделать более доступными лаборатории, которые смогут проводить тестирование для своевременного и оперативного выявления инфекции.

Акимова, в свою очередь, отметила, что в Монголии заболевание бубонной чумой фиксируют ежегодно, но в Туве таких случаев нет. По ее словам, ситуация в регионе спокойная, каждый год проводится вакцинация, ученые постоянно отслеживают численность сурков и берут пробы.

В июне прошлого года Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять меры по недопущению завоза чумы. Такое решение глава ведомства Анна Попова приняла «в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории России», а также завоза в страну чумы «из неблагополучных в эпидемическом отношении стран».

В 2021 году она говорила, что природный очаг чумы не имеет границ, он находится на территории четырех государств: России, Китая, Казахстана и Монголии. По словам Поповой, случаи заболевания возникают, в частности, из-за браконьеров. Например, в 2014 году в Республике Алтай чумой заразился охотник, который подстрелил больного суслика. Она отметила, что распространения чумы удалось избежать благодаря вакцинации.

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Теги
чума животные Тува Роспотребнадзор Людмила Нарусова Анна Попова
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