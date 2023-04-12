Рабочая группа предложила штрафовать чиновников за срыв гособоронзаказа

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Рабочая группа по военной операции направила на отзыв в правительство законопроект с предложением расширить на военных представителей и должностных лиц Минобороны ответственность за срыв и нарушение условий гособоронзаказа. Об этом говорится в телеграм-канале группы.

Сейчас в случае невыполнения гособоронзаказа для должностных лиц предприятий-исполнителей предусмотрена уголовная ответственность, а представителям Минобороны грозит лишь дисциплинарное взыскание, отметил глава подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев.

Группа предложила ввести административную ответственность за нарушение сроков и условий осуществления контроля качества и приемки военной продукции для военных представителей и должностных лиц Министерства обороны. Речь идет о штрафах в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за каждое нарушение.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым в Уголовный кодекс внесли ст. 201.2, предполагающую наказание в виде лишения свободы за срыв гособоронзаказа. Если нарушение совершило лицо, которое прежде уже привлекалось к ответственности по этой статье, то ему грозит до восьми лет лишения свободы. При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены.

Лишение свободы на срок до десяти лет будет грозить нарушителю, если преступление повлекло ущерб государству в размере не менее 5% от госконтракта (не менее 5 млн руб.) или задание не было выполнено.