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Экономика ,  
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Токаев заявил о планах Казахстана увеличить экспорт нефти в обход России

Токаев: Казахстан намерен увеличить экспорт нефти через Азербайджан в обход России
Диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки является приоритетной задачей Казахстана, пояснил президент республики
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Казахстан рассчитывает увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан и придать этим поставкам долгосрочный стабильный характер, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки», — отметил он и напомнил, что в 2023 году произошла отправка первой партии казахстанской нефти через Азербайджан.

Президент также подчеркнул, что важно раскрыть потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), что предполагает создание единых транспортных операторов и формирование замкнутого логистического цикла.

ТМТМ — международный транспортный коридор, пролегающий в обход России через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

До этого основной экспортный путь казахстанской нефти лежал через Россию. Сырье доставляли в пункты назначения по системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска и затем по морю.

В июле 2022 года Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток работу Каспийского трубопроводного консорциума для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.

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После этого Токаев поручил наладить новые способы поставки в обход России, в том числе по морю. Он назвал приоритетным Транскаспийский маршрут.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Казахстан Азербайджан Касым-Жомарт Токаев экспорт нефть Россия
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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