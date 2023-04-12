Искавшему поводы для вербовки военных жителю Курска дали 15 лет колонии

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Курский областной суд приговорил 41-летнего Евгения Феденко к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Уроженец Украины Феденко жил в Курске и занимался предпринимательством, имел два гражданства — российское и украинское. Сам мужчина при даче показаний сотрудникам ФСБ рассказывал, что сотрудничал с информационным агентством на Украине и занимался сбором информации об офицерах авиационного полка и их семьях, сообщает «Курское интернет-телевидение». «Подыскивал, на чем может быть тот или иной военнослужащий завербован», — уточнял обвиняемый.

В отношении Феденко завели дело по ст. 276 (шпионаж), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — общая масса свыше 2,9 тыс. г). Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, подсудимый свою вину не признал.

7 апреля в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России. Вместе с ним был задержан его помощник. Они передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах военной техники с привязкой к координатам через мессенджеры.

Как заявила ФСБ, полученные сведения передавались украинским военным, которые с помощью них корректировали «артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям ВС России». Против задержанных украинцев завели дела по ст. 276 УК (шпионаж), их арестовали. По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.