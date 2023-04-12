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Искавшему поводы для вербовки военных жителю Курска дали 15 лет колонии

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Курский областной суд приговорил 41-летнего Евгения Феденко к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Уроженец Украины Феденко жил в Курске и занимался предпринимательством, имел два гражданства — российское и украинское. Сам мужчина при даче показаний сотрудникам ФСБ рассказывал, что сотрудничал с информационным агентством на Украине и занимался сбором информации об офицерах авиационного полка и их семьях, сообщает «Курское интернет-телевидение». «Подыскивал, на чем может быть тот или иной военнослужащий завербован», — уточнял обвиняемый.

В отношении Феденко завели дело по ст. 276 (шпионаж), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — общая масса свыше 2,9 тыс. г). Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, подсудимый свою вину не признал.

7 апреля в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России. Вместе с ним был задержан его помощник. Они передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах военной техники с привязкой к координатам через мессенджеры.

Как заявила ФСБ, полученные сведения передавались украинским военным, которые с помощью них корректировали «артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям ВС России». Против задержанных украинцев завели дела по ст. 276 УК (шпионаж), их арестовали. По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги
Курская область Украина шпионаж торговля наркотиками лишение свободы
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