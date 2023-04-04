Задержанная ФСБ за шпионаж пара созналась в передаче чертежей Украине

Задержанная на Урале за шпионаж пара призналась в передаче чертежей спецслужбам Украины

Супружеская пара, которую сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле по подозрению в шпионаже в пользу Украины на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, призналась, что передавала спецслужбам Украины чертежи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.

На вопрос о том, какие сведения были переданы украинской стороне, девушка ответила: «Чертежи». Она добавила, что за них они с супругом получили около 100 тыс. руб.

Пара была задержана и арестована «в результате спецоперации в Нижнем Тагиле», возбуждено дело по статье о госизмене, максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы со штрафом. По месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности».

В начале марта ФСБ заподозрила жительницу Хабаровска в государственной измене. По мнению следователей, она оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины: из «политической ненависти и вражды» женщина переводила ВСУ деньги на покупку оружия, боеприпасов и обмундирования.