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Война санкций ,  
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Доля юаня в мировой торговле увеличилась за год более чем в два раза

Financial Times: повышение ставки ФРС и санкции увеличили долю юаня в мировой торговле
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Доля юаня в торговом финансировании в мире с момента начала спецоперации России на Украине выросла более чем вдвое — с 2 до 4,5%, сообщает Financial Times, основываясь на данных о финансировании торговли от международной межбанковской системы передачи информации SWIFT.

«Этот рост сделал китайскую валюту близким конкурентом евро, на долю которого приходится 6% от общего объема», — отмечает издание.

Рост популярности юаня объясняется двумя факторами:

  • более широким использованием валюты Китая для облегчения торговли с Россией;
  • ростом стоимости долларового финансирования в связи с увеличением ставки ФРС.

Растущая доля китайской валюты в финансировании торговли является благом для Пекина, который стремится ускорить интернационализацию юаня, и серьезным вызовом Западу, который использует санкции, чтобы запретить крупным российским финансовым учреждениям использовать SWIFT.

3 апреля Bloomberg сообщил, что китайский юань стал самой торгуемой валютой в России на фоне западных санкций. Агентство, проанализировав ежедневные отчеты о транзакциях на Московской бирже, сообщило, что впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной.

В декабре председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов заявил, что доля дружественных валют (юань, турецкая лира, белорусский рубль, казахстанский тенге) на торгах с начала 2022 года выросла почти в 70 раз.

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