Трамп не захотел навредить США ответом на вопрос, кто взорвал Nord Stream

Трамп не захотел навредить США ответом на вопрос, кто взорвал Nord Stream

Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, кто взорвал газопроводы системы «Северный поток». В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что не хочет неприятностей для своей страны.

«Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать», — сказал 45-й президент США.

При этом он выразил уверенность, что «это была не Россия».

«Они обвинили Россию, сказали, что Россия подорвала собственный газопровод», — продолжил Трамп.

«Это была не Россия», — заключил он.

Сейчас расследование ведут Швеция, Дания и Германия.

Шведский прокурор Матс Люнгквист 6 апреля заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» — «это преступление, обстоятельства которого трудно расследовать».



Он надеется, что причастных к произошедшему удастся установить, но признает, что это, «вероятно, будет сложно». По словам прокурора, есть множество версий причин взрывов, но «эти предположения не влияют на предварительное расследование, которое основано на фактах и информации, полученных в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран».

Россия неоднократно призывала допустить ее к расследованию взрывов на газопроводах и организовать гласное международное расследование этого инцидента.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.