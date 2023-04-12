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Минобороны попросило резервировать места в самолетах для участников СВО

«Известия»: Минобороны попросило бронировать билеты на самолет для участников СВО
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны попросило авиакомпании резервировать по пять–шесть мест на рейсах для участников военной операции на Украине, которые поедут в отпуск этим летом. Это следует из телеграммы, подписанной замглавы Росавиации Владимиром Потешкиным, главам авиаперевозчиков. С телеграммой ознакомились «Известия».

В настоящее время перевозки участников СВО проходят с помощью воинских перевозочных документов (ВПД), которые военнослужащие могут обменять в кассе на билеты до места отпуска, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Проблема в том, что военные не могут забронировать билеты на рейсы заранее, так как сложно спланировать даты самого отпуска.

Росавиация попросила предоставить ей данные о номерах рейсов и маршрутах, на которых авиакомпании смогут забронировать места военнослужащим в летний сезон 2023 года. Причем эта бронь будет автоматически сниматься за 12 часов до вылета.

Регулятор попросил перевозчиков уделить особое внимание военным, которые следуют на лечение или после него, либо имеют ограничения по здоровью. Кроме того, в Росавиации поручили авиакомпаниям на постоянной основе контролировать наличие и стоимость билетов для участников СВО, обеспечивать их быстрое оформление.

В марте президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам военной операции на Украине не менее 14 дней отпуска раз в полгода. На следующий день Минобороны отчиталось, что военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022 года, отправились в свои первые отпуска. Кроме того, в плановые отпуска продолжают убывать кадровые военные из зоны спецоперации, указали в министерстве.

Теги
Минобороны участники боевых действий Росавиация Билеты самолет
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