В Кировской области и Татарстане задержали троих пособников террористов

Пособников террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали в Татарстане и Кировской области

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Трое пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) задержаны в Кировской области и Татарстане. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кировской области.

По данным ведомства, задержанные распространяли в России террористическую идеологию, вербовали мусульман для выезда в Сирию и переводили деньги на счета боевиков на финансирование террористической деятельности. В ходе обысков в домах фигурантов изъяли религиозно-экстремистскую литературу и другие «документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность».

Возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам преступлений по ст. 205.1, 205.2, 205.4 и 280 УК (содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщили в ФСБ.

6 апреля военный суд в Новосибирске приговорил иностранного гражданина Абдумурода Шохаева к девяти годам колонии строгого режима за перевод денег «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным ФСБ, с 2021 по 2022 год он отправил террористам более 200 тыс. руб. Шохаева обвиняли по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), он признал вину и раскаялся.