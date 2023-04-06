Иностранцу на Сахалине дали 12 лет за помощь террористам

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Суд на Сахалине приговорил 37-летнего иностранного гражданина к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, иностранец был гражданином одной из республик Центрально-Азиатского региона и жил в Сахалинской области. Он общался в интернете с членом международной террористической организации, перечислял деньги на нужды боевиков и помогал им в подготовке к преступлениям террористической направленности, уточнили в ФСБ.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК (участие в деятельности террористической организации и склонение, вербовка или иное вовлечение лица к такой деятельности). Подсудимый свою вину признал. Три года из 12 назначенных он проведет в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Сахалинской области.

В начале февраля ФСБ вместе с подразделениями МВД по Москве и Красноярску задержала четырех человек, которых заподозрили в участии в межрегиональной ячейке запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» и руководстве ею. В ведомстве сообщили, что задержанные «осуществляли вербовку и переправку рекрутов» в зоны боевых действий и финансировали членов терструктуры, находящихся в Сирии. Следователи изъяли у них видеоматериалы организации, средства связи, банковские карты, электронные носители информации. Заведено уголовное дело.