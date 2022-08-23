Власти Кубы спустя более года вновь разрешили населению покупать валюту

Кубинцы вновь получили право легально покупать валюту в банках и обменных пунктах. Продажа валюты в островном государстве была приостановлена в прошлом июне, а 20 дней назад власти стали скупать валюту у населения

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На Кубе 23 августа возобновляется продажа валюты населению, приостановленная в прошлом июне из-за нехватки ликвидности, сообщил вице-премьер и министр экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес, передает Кубинское агентство новостей. Продавать доллары гражданам будут по курсу 120 кубинских песо за доллар.

Решение принято в рамках мер по созданию валютного рынка в стране. С 4 августа власти Кубы начали скупку валюты у населения, при этом продажа оставалась приостановленной до тех пор, пока «условия этого не позволят», указывал министр. Доллары у населения выкупали по курсу 120 кубинских песо за доллар, при этом для госкомпаний и других субъектов экономической деятельности продолжает действовать другой курс — 1 к 24.

Теперь Хиль Фернандес охарактеризовал результаты этого этапа как благоприятные, указывает агентство. Он отметил, что возвращение к валютному рынку жизненно важно для функционирования кубинской экономики, для которой нехватка валюты оставалась главной проблемой. Стратегической задачей министр назвал переход к единому обменному курсу для всех субъектов экономической деятельности, гарантирующему внутреннюю конвертируемость национальной валюты.

«Большинство людей хотят действовать легально, в том числе иностранцы. Никто не едет в страну для совершения незаконных действий. То же самое происходит и с кубинцами, которые получают иностранную валюту различными путями», — сказал министр (цитата по Cubadebate).

Глава кубинского Центробанка Марта Сабина Уилсон Гонзалес указала, что с 4 августа население продало финансовым учреждениям в десять раз больший объем валюты, чем ранее за месяц. El Mundo отмечает, что после установления властями официального курса обмена национальной валюты курс доллара на черном рынке взлетел до 140 кубинских песо.

Как указывает El Universo, приостановке продажи валюты населению в прошлом июне предшествовала январская финансовая реформа, которая зафиксировала обменный курс на уровне 24 кубинских песо за доллар. После этого цена американской валюты на черном рынке выросла в пять раз.