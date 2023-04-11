Сын экс-министра спорта Крыма погиб в зоне спецоперации на Украине

Денис Шестак (Фото: Федерация борьбы Республики Крым)

Денис Шестак, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Крыма и бывшего министра спорта республики (2014–2016 годы) Георгия Шестака, погиб в зоне военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы.

До участия в боевых действиях на Украине Шестак-младший работал тренером по греко-римской борьбе в спортивной школе № 7 в Бахчисарае, был мастером спорта по этой борьбе и серебряным призером чемпионата Украины. Службу в зоне военной операции проходил с прошлого октября, погиб 7 апреля.

Ранее в ходе боевых действий на Украине погиб сын заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Марии Костюк старший лейтенант Андрей Ковтун. Он обеспечивал «эвакуацию личного состава разведгруппы из-под огня противника» и в бою получил многочисленные осколочные ранения, от которых умер, сообщили местные власти. 8 февраля Ковтун получил звание Героя России посмертно.