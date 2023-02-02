Сын вице-премьера российского региона посмертно получил Героя России

Фото: правительство Еврейской автономной области

Звание Героя России посмертно за участие в спецоперации на Украине получил старший лейтенант Андрей Ковтун — сын заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Марии Костюк. Об этом говорится на сайте правительства региона. Золотую звезду передали родственникам Ковтуна. Вручение награды проходило на мероприятии, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Старший лейтенант Ковтун смог обеспечить эвакуацию личного состава разведгруппы из-под огня противника, говорится в этом сообщении. В бою он получил многочисленные осколочные ранения, из-за которых умер. «Благодаря этому подвигу его боевые товарищи остались живы и смогли продолжить выполнение боевых задач», — говорится на сайте правительства.

«Мой дед погиб под Сталинградом. <...> И всё это время моя бабушка ждала. Она ждала очень долго и верила, что он вернется, была уверена, что он жив. О том, что он погиб, она никогда уже не узнала», — сказала мать Ковтуна Мария Костюк.

Память старшего лейтенанта Андрея Ковтуна почтили минутой молчания.