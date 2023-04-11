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Арестович назвал трусами отменивших его лекцию студентов

Арестович посчитал трусами студентов КНЭУ, отменивших его лекцию
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Алексей Чумаченко / Global Look Press)

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович грубо отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию.

Накануне запланированной лекции студсовет опубликовал сообщение об отмене встречи. В нем говорилось, что Совет студенческого Ученого совета «решительно осуждает приглашение одиозных спикеров, которые представляют угрозу интеграции украинского общества».

«Представители «храброй и победоносной нации» в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем *** *** (долбанных трусов)», — написал он в своем телеграм-канале.

Арестович отметил, что 97% из них думают иначе, но им страшно «даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду таких же ***». «Вот этот замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга чмошников и есть — «цифровое общественное мнение Украины», — считает бывший советник главы офиса президента Украины.

В следующих постах Арестович развил свою мысль о понятии «русскоязычный украинец».

«Нет никаких русскоязычных украинцев. Есть политическая нация «украинцы», которых держит вместе и сводит в нацию идея свободы. Эта политическая нация состоит из множества разных этнических групп и народов, говорящих на разных языках. Все они должны знать и использовать украинский. И должны говорить решительно «нет» всем, кто посягает на свободу другого», — написал он.

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«Свобода здесь одержит победу, когда мы все равно будем ставить на место тех, кто наезжает на тех, кто говорит по-русски, так и на тех, кто говорит по-украински», — уверен Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Украине нужен президент, который сможет побороть коррупцию.

«Украине нужно всего лишь одно. Не союз с Польшей, не союз с США. Это все хорошо, это потом. Нам нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет», — сказал Арестович.

Журналистка в ответ спросила, не является ли таким человеком действующий президент Владимир Зеленский. Арестович возразил, что он не поборол коррупцию до конца. Он отметил, что начало боевых действий могло бы стать хорошим поводом для «экстраординарных мер» по борьбе с коррупцией.

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