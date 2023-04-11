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Посол в Аргентине заявил об участившихся случаях русофобии в стране

Посол Феоктистов: Россия рассчитывает на дружбу с Аргентиной, несмотря на случаи русофобии

Россия рассчитывает на дружеские отношения с Аргентиной, несмотря на участившиеся случаи русофобии в стране, которые начались в 2022 году. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов.

«Кое-где вспыхивает русофобия. В 2022 году власти Буэнос-Айреса отказали русскоязычной общине в праздновании популярной ежегодной вечеринки «Матушка Русь», которая в предыдущие годы собирала тысячи участников и являлась одним из важнейших событий в жизни диаспоры», — сказал Феоктистов.

«Бывают даже случаи прямого насилия», — отметил Феоктистов. Он напомнил ситуацию, в которой на одного из почетных российских консулов напали при выходе из католического храма. Его ударили в затылок, после чего консул услышал «оскорбительные выкрики в адрес России». Виновные, добавил посол, так и не были найдены.

В заключение Феоктистов сказал, что Россию и Аргентину связывают много лет дипломатических отношений и помощь во время пандемии коронавируса. «Мы вправе надеяться, что <...> Аргентина не отступает от своих стандартов в области прав человека и не опускается до дешевой русофобии», — подытожил посол.

С начала 2022 года в Аргентину приехали более 22 тыс. россиян. 60% из них уже покинули страну. В феврале миграционная служба страны отказала шести беременным россиянкам во въезде, поскольку они не могли уточнить цель поездки. Власти подозревают их в «родильном туризме» — путешествии ради получения ребенка гражданства по праву рождения.

В конце марта заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин рассказал, что миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и в виде на жительство. Полин подчеркнул, что в последние месяцы «на слуху почти исключительно российские граждане», тогда как другим иностранцам отказы не поступают.

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Аргентина посольство Россия русофобия
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