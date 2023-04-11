Эксперты выяснили частые профессии правшей и левшей

Правшей больше всего среди водителей, экономистов и главных бухгалтеров, а левшей — среди программистов и дизайнеров. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. В нем приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения России.

84% респондентов опроса сообщили, что они правши, 7% — левши, еще 4% были переучены с левой руки на правую. Каждый двадцатый россиянин утверждает, что одинаково хорошо владеет обеими руками, то есть является амбидекстром. Эта способность может быть как врожденной, так и приобретенной.

По данным сервиса, среди опрошенных старше 45 лет меньше всего тех, у кого левая рука является ведущей (3%), зато в этой категории наиболее высокий процент переученных левшей — 6%. Это объясняется культурой советской педагогики, в которой было принято учить писать правой рукой.

Среди представителей распространенных профессиональных групп правшей больше всего среди главных бухгалтеров (93%), водителей (92%) и экономистов (91%), левшей — среди дизайнеров (12%), специалистов по закупкам (11%) и программистов (10%). Люди, которых переучили пользоваться правой рукой вместо левой, часто встречаются среди охранников (11%) и логистов (9%). Амбидекстры работают пиарщиками и врачами (по 10%).

А тремя главными факторами, которые способствуют успешной карьере, россияне назвали целеустремленность (35%), образование (28%) и опыт (23%). Меньше всего успеху на работе способствуют активность и работа в команде — по 6%, при этом 7% считают, что их карьерному росту помогает порядочность и исполнительность.