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Россияне назвали способствующие карьере факторы

35% россиян считает целеустремленность основным фактором для успешной карьеры

Тремя главными факторами для успешной карьеры россияне назвали целеустремленность (35%), образование (28%) и опыт (23%). Об этом говорится в опросе, которые провел сервис по поиску работы SuperJob (результаты опроса есть в распоряжении РБК).

Меньше всего, как считают россияне, для успешной карьеры значат активность и работа в команде — по 6%, тогда как 7% считают, что их карьерному росту помогает порядочность и исполнительность.

По данным опроса, каждый пятый россиянин (20%) считает необходимым любить свою профессию, а 16% опрошенных помогают их природная коммуникабельность.

Исследование проводилось методом опроса с 10 февраля по 1 марта во всех округах России, в 343 населенных пунктах. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов, имеющих постоянное место работы.

Россияне, чья карьера идет не по плану, чаще всего винят в этом свой возраст — 17% респондентов. Еще 16% видят проблему в неблагоприятной рыночной ситуации. По 13% винят в своих карьерных неудачах начальство или отсутствие образования. Такое же количество винит в неудаче отсутствие вакантных руководящих должностей в компании.

Краеугольным камнем для 12% является недостаток опыта. Каждый десятый рассказал о неуверенности в своих силах. Еще 10% винят в неудачах место жительства. По 6% жалуются на нехватку времени и отсутствие мотивации.

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Мужчины основными качествами для успеха называют исполнительность, ум и любовь к деньгам. При этом женщины считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность.

Мужчины, недовольные своей карьерой, часто винят в этом рыночную ситуацию, отсутствие протекции и мотивации. Женщины чаще жалуются на возраст, нехватку опыта и образования, семейные обстоятельства и место жительства. Также они отмечают нежелание руководства продвигать женщин по служебной лестнице.

Ранее большинство россиян (59%) заявили, что не готовы ожидать ответа от работодателей больше двух недель при отклике на вакансию мечты. Подождать месяц готова четверть респондентов (24%), два-три месяца — 12% опрошенных. При этом больше половины россияне равнодушно реагируют на отказ в вакансии.

Чаще всего россияне ищут работу в онлайн-сервисах (95%). 41% — в социальных сетях, 24% — пишут компаниям, не дожидаясь появления вакансий, а каждый шестой (17%) — читает объявления о работе в общественных местах и в печатных изданиях.

Теги
работа россияне карьера Superjob
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