FT: в Лондоне отрицают, что в 2022 году Су-27 России «почти сбил» британский самолет

FT узнала об опровержении Лондона версии о едва не сбитом самолете RC-135

Минобороны Великобритании опровергает версию инцидента над Черным морем, произошедшем в сентябре прошлого года, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету в близости от британского самолета-разведчика RC-135 и чуть не сбил его. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в ведомстве.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве», — заявили в министерстве.

Об инциденте в Черном море сообщила The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и разведки США, утекших в интернет.

По данным издания, два российских Су-27 перехватили 29 сентября RC-135. После выпущенной в сторону самолета ракеты он чуть не потерпел крушение. В документах инцидент упоминается как «почти сбитый UK RJ» (Rivet Joint RC-135 британских ВВС. — РБК).

Истребитель Су-27 предназначен для дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.