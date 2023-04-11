Небензя заявил о распространении переданного Украине оружия среди ОПГ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
FT узнала об опровержении Лондона версии о едва не сбитом самолете RC-135 Политика, 03:01
«Ъ» назвал варианты Кремля по выборам в регионах с военным положением Политика, 02:36
Пеплопад от вулкана обесточил село и поселок на Камчатке Общество, 02:33
МЧС увидело риск пеплопада в Петропавловске-Камчатском из-за вулкана Общество, 02:10
Небензя заявил о распространении переданного Украине оружия среди ОПГ Политика, 01:29
Премьер Израиля ответил на данные из «утечек» о поставках оружия Украине Политика, 01:25
Трамп посоветовал Десантису не участвовать в праймериз республиканцев Политика, 01:21
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Гладков раскритиковал распространение памяток о «тревожном чемоданчике» Политика, 00:58
Байден отменил режим ЧС из-за пандемии COVID-19 Общество, 00:49
Киев пригласил на Украину иностранных пилотов F-16 Политика, 00:38
Месть и проклятие. Главные интриги дня 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 00:30
Из-за извержения вулкана на Камчатке ввели красный код авиаопасности Общество, 00:26
Владельцы баров в Петербурге, которые опечатал СК, оценили свои убытки Общество, 00:15
Politico узнала, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу Политика, 00:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя заявил о распространении переданного Украине оружия среди ОПГ

Небензя: поставляемое Киеву оружие появляется в Европе, Африке и у ОПГ

Оружие, поставляемое Украине западными странами, распространяется по всему миру и появляется не только в Европе и Африке, но и у организованных преступных групп. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Поставленное западными странами оружие стало «всплывать» в различных государствах Европы и пополнять арсеналы организованной преступности. <...> Это поставляемое западными странами на Украину оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке», — сказал Небензя.

По его словам, страны Евросоюза «полностью игнорируют свои обязательства», когда речь заходит о поставках вооружения Киеву. Он добавил, что российская сторона уже обращала внимание на то, что «накачка» Украины оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки террористов.

Небензя отметил, что за 2022 год совокупный вклад стран-членов НАТО составил «порядка $40 млрд США, по линии ЕС — €12 млрд».

Politico писала, что власти США прошлой весной одобрили программу продажи Украине вооружений в рамках ленд-лиза, однако они до сих пор не начались из-за нежелания Вашингтона накладывать на Киев денежные обязательства и двухпартийного одобрения поддержки Вооруженных сил Украины.

Российские власти критикуют поставки США и других западных стран оружия на Украину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это только продлит военный конфликт, а цели военной операции все равно будут выполнены.

Читайте на РБК Pro
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Теги
Украина Василий Небензя поставки оружия
Материалы по теме
Киев пригласил на Украину иностранных пилотов F-16
Политика
В США возбудили дело после утечки документов Пентагона по Украине
Политика
NBC сообщил об изучении США проблемы с «умными» бомбами на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter