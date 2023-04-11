Небензя заявил о распространении переданного Украине оружия среди ОПГ

Небензя: поставляемое Киеву оружие появляется в Европе, Африке и у ОПГ

Оружие, поставляемое Украине западными странами, распространяется по всему миру и появляется не только в Европе и Африке, но и у организованных преступных групп. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Поставленное западными странами оружие стало «всплывать» в различных государствах Европы и пополнять арсеналы организованной преступности. <...> Это поставляемое западными странами на Украину оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке», — сказал Небензя.

По его словам, страны Евросоюза «полностью игнорируют свои обязательства», когда речь заходит о поставках вооружения Киеву. Он добавил, что российская сторона уже обращала внимание на то, что «накачка» Украины оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки террористов.

Небензя отметил, что за 2022 год совокупный вклад стран-членов НАТО составил «порядка $40 млрд США, по линии ЕС — €12 млрд».

Politico писала, что власти США прошлой весной одобрили программу продажи Украине вооружений в рамках ленд-лиза, однако они до сих пор не начались из-за нежелания Вашингтона накладывать на Киев денежные обязательства и двухпартийного одобрения поддержки Вооруженных сил Украины.

Российские власти критикуют поставки США и других западных стран оружия на Украину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это только продлит военный конфликт, а цели военной операции все равно будут выполнены.