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Общество ,  
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В США выявили случаи рождения детей с патологиями мозга из-за COVID

Ученые из США выявили два случая рождения детей с патологиями мозга из-за COVID

В США двое детей родились с повреждениями мозга из-за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности, говорится в исследовании Университета Miami Health System и Медицинской школы Миллера при Университете Майами.

У обоих новорожденных наблюдались судороги, микроцефалия и задержка в развитии. Тест на COVID у младенцев был отрицательным, но количество антител было очень высоким. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в организм детей через плаценту матери проникли либо антитела, либо сам вирус.

Матери обоих детей заразились коронавирусом во время второго триместра беременности и потом выздоровели. Но одна из них повторно заболела в третьем триместре. Плаценты обеих женщин взяли на анализ, в результате были выявлены патологические изменения, вызванные COVID.

Один из детей родился недоношенным — на 32-й неделе беременности. У младенца наблюдались проблемы с дыханием и судороги, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили противоэпилептические препараты. Через три месяца ребенка выписали из больницы, вскоре у него прекратились судороги. Однако после этого его несколько раз госпитализировали из-за проблем в развитии и респираторных инфекций.

В возрасте года и одного месяца ребенок скончался в больнице, куда его привезли из-за инфекции верхних дыхательных путей. При вскрытии мозга были выявлены недостаток белого вещества и наличие гипоксии.

У другого ребенка сразу после рождения наблюдались судороги и периодическая остановка дыхания. Младенцу также назначили антибиотики из-за предполагаемого сепсиса. Ребенка выписали из больницы в возрасте пяти недель. После этого его несколько раз госпитализировали из-за судорог и респираторных инфекций.

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При обследовании в возрасте 12 недель в мозге ребенка были выявлены кисты. Позже, в возрасте одного года, врачи обнаружили недоразвитие черепа и мозга, а также неврологические отклонения. Ребенок находится в хосписе.

Теги
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