Росавиация рекомендовала не летать у места извержения вулкана на Камчатке

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолетов, вследствие чего авиакомпаниям предложили изменить маршруты. Об этом сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что Госкорпорация по организации воздушного движения согласно с Росавиацией и в соответствии с нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — РБК) рекомендовала учитывать особенности извержения Безымянного и использовать альтернативные маршруты.

В Росавиации уточнили, что уже обеспечен пролет 23 самолетам из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно.

7 апреля Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Это был четвертый выброс пепла с начала дня, предыдущий составил 10 км. Безымянный — один из наиболее активных вулканов мира.

Video