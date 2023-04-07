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Общество ,  
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Вулкан на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км

Вулкан на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла
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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«Извержение произошло 7 апреля в 8:38 по московскому времени. <...> Столб пепла высотой до 10–12 км дрейфует к юго-востоку от вулкана», — говорится в сообщении группы.

Вулкану присвоен высший код авиационной опасности. Это четвертый выброс пепла из Безымянного с начала дня. Предыдущий выброс составил около 10 км над уровнем моря, сообщал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира. Он находится примерно в 40 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, высота вулкана составляет 2882 м.

Теги
вулкан Камчатка Безымянный выброс пепла
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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