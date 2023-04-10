Владелец Twitter Илон Маск поменял свое имя в соцсети на Гарри Больц

Маск сменил имя в Twitter на Гарри Больц

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press)

Владелец Twitter Илон Маск поменял свое имя в этой социальной сети на Гарри Больц (Harry Bōlz).

«Выдавать себя за других неправильно!» — гласит один из последних твитов Маска.

Бизнесмен купил Twitter в октябре прошлого года за $44 млрд. Он лично возглавил компанию и начал менять политику соцсети. В частности, новый владелец предложил сделать платной верификацию аккаунтов и анонсировал появление счетчика просмотров постов.

4 апреля Маск сменил логотип Twitter с синей птицы на изображение собаки породы сиба-ину. Он опубликовал скриншот переписки с пользователем Chairman, который в марте предлагал ему купить Twitter и сменить логотип социальной сети с синей птицы на интернет-мем Doge. «Как и обещал», — написал предприниматель.

После смены логотипа цена криптовалюты Dogecoin (DOGE) выросла более чем на 25% и достигла $0,092. В ночь с 6 на 7 апреля символ мемной криптовалюты исчез с логотипа Twitter. После этого курс Dogecoin упал на 9,5% и вернулся к прежним значениям.