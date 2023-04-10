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Общество ,  
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Таможенники во Внуково нашли в посылке человеческий череп

Таможенники Внуково нашли человеческий череп в посылке из США

Фото:ФТС России Фото:ФТС России Фото:ФТС России Фото:ФТС России Фото:ФТС России

Таможенники в логистическом центре Внуково обнаружили человеческий череп в посылке, отправленной из США. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Череп с частично разрушенной задней костью и нижнюю челюсть от него нашли при рентген-сканировании отправления. В декларации отправитель написал, что пересылает пластиковую анатомическую модель, но эксперты пришли к выводу, что череп настоящий.

Останки изъяли и передали сотрудникам полиции.

Согласно утвержденным Минтрансом правилам, перевозка человеческих останков не запрещена, однако они должны находиться в гробах или урнах с прахом. Отправитель должен приложить к ним соответствующие документы — свидетельство о смерти и разрешение на перевозку.

6 апреля сотрудники таможни в московском аэропорту Домодедово нашли у пассажира, летевшего транзитом из ЮАР через Эфиопию, более 350 экзотических животных: пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов (эти насекомые водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановых тараканов и 14 карликовых хамелеонов. Часть животных погибли из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки. Россиянин провозил их в пластиковых контейнерах, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке. Изъятых особей передали «на ответственное хранение зоозащитникам».

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Пассажир рассказал, что поймал животных в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме, но таможенники выяснили, что мужчина их продавал. Животных отнесли к категории коммерческих грузов, их таможенная стоимость составила 200 тыс. руб., а размер неуплаченных платежей — более 50 тыс. руб. Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров). Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости провезенных товаров.

Теги
ФТС таможенная служба череп посылка останки Внуково
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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