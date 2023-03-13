МЧС: в подмосковном Одинцово загорелся склад на площади 4,3 тыс. кв. м

В подмосковном Одинцово загорелся склад на площади 4,3 тыс. кв. м

В Одинцово Московской области загорелся склад, огонь распространился на площади 4320 кв. м, информации о погибших или пострадавших не поступало, сообщает МЧС России.

У здания обрушилась кровля на площади 2 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 83 человека и 23 единицы техники.

«Специалистами МЧС России проведены замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

К 5:43 мск пожар удалось локализовать.

Сообщение о пожаре поступило в 3:20. Загорелось здание по адресу: улица Зеленая, дом 10. На момент прибытия первых пожарных огонь распространился внутри здания на площади 1750 кв. м.

По этому адресу располагается логистическая компания «Байкал Сервис», а также, согласно сервису «Яндекс. Карты», автосервис и пункт проката мягкой мебели.