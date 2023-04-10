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Общество ,  
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В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

Депутат Госдумы Скрозникова предложила платить школьникам-отличникам за успеваемость
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова предложила премьеру Михаилу Мишустину перечислять деньги на «Пушкинскую карту» школьникам за отличную успеваемость. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию обращения парламентария.

Эксперимент с выплатами может повысить успеваемость молодежи, считает Скрозникова. В качестве аргумента она привела результаты исследования канадского университета, название которого агентство не упоминает. Ученые пришли к выводу, что финансовое стимулирование имело эффект, «выраженный в небольшом росте среднего балла», написала в своем обращении Скрозникова.

Пятерки, полученные учениками за каждый предмет по итогам четверти, она предложила автоматически конвертировать в деньги. Получать информацию об оценках можно через «Электронный журнал», уточнила парламентарий.

Платить депутат предложила исключительно старшеклассникам.

Как работает «Пушкинская карта»

Федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи была запущена Министерством культуры в сентябре 2021 года. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту номиналом 3 тыс. руб. на год и покупать с ее помощью билеты на мероприятия из предложенного перечня. С помощью карты можно оплатить посещение театров, музеев, концертных залов и кинотеатров (только российские фильмы).

Оформить карту можно в Почта Банке, она работает на платежной системе «Мир».

Скрозникова попросила Мишустина поручить профильным ведомствам рассмотреть целесообразность проведения такого эксперимента.

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Скрозниковой 27 лет. Она стала депутатом Госдумы 29 марта. Депутатский мандат ей перешел от Максима Гулина, который сложил полномочия 14 марта. Скрозникова входит в состав комитета Госдумы по просвещению.

Теги
оценки школьники успеваемость выплаты Новые люди «Пушкинская карта»
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