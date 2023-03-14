25-летний депутат решил уйти из Госдумы

Ушедший депутат говорит, что планирует работать в Москве, но где именно - обещает сообщить позднее

Максим Гулин (Фото: ТАСС)

Депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

«Принцип «Новых людей»: 20% теории, 80% — практики. Продолжаем его придерживаться. Максим Гулин идет реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что соответствующее заявление он направил 10 марта председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Гулин сообщил РБК, что территориально планирует работать в Москве. О новом месте работы он сообщит позднее.

По его словам, в партии много работала над созданием «продуманной системной работы» со школьниками на законодательном уровне. «Важно реализовать все наши инициативы на земле», — заключил он.

Максим Гулин родился 16 мая 1997 года. Он окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. В сентябре 2021 года он вошел во фракцию «Новые люди» (восьмой созыв).

Гулин был первым заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению.

Он был автором инициативы по созданию системы финансового поощрения учителей, которые "творчески и креативно" подходят к исполнению обязанностей. Также для повышения престижа профессии учителя он предложил ввести федеральный оклад. Среди воспитательных мер, которые предлагал Гулин: чтобы старшие классы взяли кураторство над младшими.