В Роспотребнадзоре насчитали 611 геновариантов «омикрона» в России

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В России циркулирует более 600 различных геновариантов коронавируса омикрон-штамма, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.

«На территории Российской Федерации циркулирует 611 геновариантов «омикрона». То есть процесс модификации и эволюции вируса продолжается. И понятно, что этим летом мы с вами не поставим точку», — цитирует Горелова ТАСС.

Как сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за сутки в России зафиксировано 6622 новых случая COVID, число летальных исходов составило 34.

В январе 2023 года директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки гибридов омикрон-штамма коронавируса, которые не похожи на этот вариант, заявил ТАСС.



«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно», — сказал он.



По словам Гинцбурга, гибриды возникли при генетическом обмене различных штаммов вируса и потому их неверно относить к подвидам «омикрона».

