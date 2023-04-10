В Забайкалье 15-летняя девушка умерла от отравления алкоголем

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В поселке Дарасун на юге Забайкальского края 15-летняя девушка умерла от отравления алкоголем в свой день рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

День рождения девушка отмечала 6 апреля, сказано в сообщении. По версии следствия, она выпила со знакомыми крепкий алкоголь. Вечером того же дня подростку стало плохо, а 7 апреля девушка умерла.

«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем», — сообщили в СК.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы. Проверку по факту произошедшего начала региональная прокуратура.

В августе прошлого года в Уфе пятеро подростков -— четыре девочки и один мальчик в возрасте 14–15 лет — отравились таблетками и спиртом. В СК сообщили, что дети употребили лекарственный препарат «в немедицинских целях» в квартире одной из девочек. У подростков диагностировали отравление неизвестным веществом и токсическое действие спирта, их госпитализировали.