В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками

Фото: Никита Попов / РБК

Пятеро подростков в Уфе отравились таблетками и спиртом, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, сообщили «РБК Уфа» в Минздраве Башкирии.

На сайте регионального управления Следственного комитета говорится, что пострадавшие — четыре девочки и один мальчик в возрасте 14–15 лет. По предварительным данным, 11 августа они находились в квартире родственников одной из девочек и «в немедицинских целях употребили лекарственный препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья». На следующий день их обнаружила хозяйка квартиры.

В Минздраве уточнили, что у всех подростков предварительно выявили отравление неизвестным веществом и токсическое действие спирта.

Следственное управление СК и прокуратура по республике начали проверку по данному факту.

Осенью прошлого года в Свердловской и Оренбургской областях произошли массовые отравления метанолом и алкоголем. В Екатеринбурге, по данным СК, в период с 7 по 14 октября 18 человек погибли после употребления метилового спирта, который представлял опасность для жизни и здоровья. В Оренбурге примерно в тот же период скончались 34 человека, употребившие суррогат этилового спирта. Еще 64 пострадали.