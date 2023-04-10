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Политика ,  
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Axios узнал о плане Байдена победить Трампа с помощью популярных блогеров

Аxios: в Белом доме появится комната для брифингов с влиятельными блогерами
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Для поддержки следующей избирательной кампании президента Джо Байдена Белый дом планирует привлечь популярных блогеров из различных социальных платформ — у них может появиться собственная комната для брифингов в резиденции американского президента. Об этом сообщает Axios.

Над проектом уже работают четыре сотрудника из «цифровой» команды Байдена, уточняет издание. При этом они официально работают в Белом доме, а не в кампании демократов. Ключевая задача, которую ставят себе демократы — охват молодых избирателей, которые могут сыграть решающую роль для успеха демократов на выборах и противостояние миллионам подписчиков бывшего президента Дональда Трампа в социальных сетях, если он станет кандидатом от Республиканской партии в 2024 году.

«Команда Байдена по цифровой стратегии свяжется с влиятельными людьми по всей стране, чтобы нацелить их на американцев, которые не следят за Белым домом или Демократической партией в социальных сетях или вообще «отключились» от мейнстримных СМИ.

«Мы пытаемся достучаться до молодежи, но также и до мам, которые используют различные платформы для получения информации, и до климатических активистов, и до людей, чей основной способ получения информации — цифровой», — сказала заместитель главы администрации Белого дома Джен О'Мэлли Диллон.

Байден еще не объявил официально о решение баллотироваться на второй срок. В феврале 2023 года он подтвердил намерениеучаствовать в президентских выборах 2024 года, но уточнил, что окончательного решения пока не принял.

На вопрос журналистов, беспокоит ли его возраст, Байден ответил, что возраст и состояние здоровья не являются для него помехой и не помешают исполнению президентских обязанностей.

На момент президентских выборов в США в 2024 году президенту Байдену будет 82 года. По данным газеты The Wall Street Journal, советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании. Темы, которые сейчас рассматривает команда, — структура предвыборного штаба, его ключевые сотрудники, а также месторасположение будущей штаб-квартиры.
 

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политик, президент США

20 ноября 1942 года
Пространство выбора
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