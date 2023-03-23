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КНР обвинила эсминец США в незаконном вторжении в воды Китая

Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Американский ракетный эсминец USS Milius
Американский ракетный эсминец USS Milius (Фото: Global Look Press)

Американский эсминец без разрешения китайской стороны вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, передает RTHK.

Речь идет о ракетном эсминце USS Millius. «ВМФ и ВВС НОАК были отправлены наблюдать за кораблем и призвали его покинуть воды», — сообщил Тянь Цзюньли. По словам представителя военного ведомства, военный корабль угрожал миру и стабильности в регионе.

Китай установил контроль над Парасельскими островами в 1974 году, однако принадлежность острова оспаривают Вьетнам и Тайвань.

7-й флот ВМС США в ответ заявил, что США продолжат «летать, плавать и выполнять миссии там, где позволяет международное право», передает агентство Reuters.

Китай регулярно обвиняет США во вторжении в свои территориальные воды. В ноябре 2022 года Цзюньли заявил, что крейсер Chancellorsville вторгся в китайские воды в Южно-Китайском море. В американских ВМС в ответ заявили, что крейсер «провел операцию по поддержанию свободы судоходства (FONOP) в соответствии с международным правом».

Теги
Китай Южно-Китайское море ВМС США НОАК
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