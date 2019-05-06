Два корабля ВМС США прошли около спорных островов в Южно-Китайском море

Два корабля ВМС США прошли около спорных островов в Южно-Китайском море

Два корабля Военно-мирских сил (ВМС) США прошли вблизи от архипелага Спратли в Южно-Китайском море, территорию которого оспаривают шесть государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя седьмого флота командующего Клэя Досса.

Американские эсминцы Preble и Chung Hoon прошли в пределах 12 морских миль от рифов Гавен и Джонсон. Досс заявил, что этот «невинный проход» имел целью оспорить «чрезмерные морские претензии», а также сохранить доступ к морским путям в соответствии с международным правом.

На острова Спратли претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

В конце мая 2018 года эсминец «Хиггинс» и ракетный крейсер «Энтитем» ВМС США также прошли в 12 морских милях около спорных островов в Южно-Китайском море. В связи с этим в МИД Китая заявили, что Пекин был вынужден направить свои корабли и самолеты, чтобы потребовать от американских кораблей покинуть территориальные воды. В министерстве также призвали США прекратить подобные действия.