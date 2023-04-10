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Общество ,  
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Под завалами рухнувшего дома в Марселе обнаружили два тела

Пожарные обнаружили два тела под завалами обрушившегося здания в Марселе

По обломками обрушившегося в ночь на 9 апреля здания обнаружили два тела, сообщила городская пожарная служба, передает France 24.

Спасательные работы продолжаются уже сутки, однако непрекращающийся под завалами пожар затрудняет их, в частности, спасатели не могут использовать собак-ищеек.

«Учитывая особые трудности вмешательства, извлечение (тел с места происшествия) займет время. Затем судебный орган приступит к установлению личности», — приводит агентство заявление пожарной службы.

До этого окружной прокурор Доминик Лоранс сообщила, что восемь человек «не отвечают на звонки».

Четырехэтажный многоквартирный дом обрушился на улице Тиволи в Пятом округе Марселя около 0:47 по местному времени (1:47 мск) 9 апреля. Повреждения получили и соседние здания, они частично обрушились. Префект региона Буш-дю-Рон назвал взрыв газа возможной причиной случившегося.

После обрушения в доме начался пожар. Жителей здания и соседних жилых домов (всего около 30) эвакуировали. Пострадали пять человек: их госпитализировали с незначительными травмами.

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Позже один из соседних домов также обрушился, пишет France 24. Всего было эвакуировано почти 200 жителей, 50 человек обратились с просьбой о срочном переселении.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен уточнял, что дом, в котором произошло обрушение, не стоял на учете. «Он был в очень приличном состоянии», — уточнил министр. Слова главы МВД подтвердил мэр Марселя Бенуа Пайан.

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Франция Марсель
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