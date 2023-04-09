Глава МВД Франции: под завалами дома в Марселе могут быть от четырех до десяти человек

В МВД Франции назвали возможное число людей под завалами дома в Марселе

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Под завалами обрушившегося дома в Марселе могут оставаться от четырех до десяти человек. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает TF1 Info.

«Мы думаем, что под обломками находятся от четырех до десяти человек», — сказал он.

Четырехэтажный многоквартирный дом обрушился на улице Тиволи в Пятом округе Марселя в ночь на 9 апреля, около 0:47 по местному времени (1:47 мск). Речь идет о доме № 17, уточняет TF1 Info. Повреждения получили и соседние здания, они частично обрушились. Префект региона Буш-дю-Рон назвал взрыв газа возможной причиной случившегося.

После обрушения в доме начался пожар. Жителей здания и соседних жилых домов (всего около 30) эвакуировали. Пострадавших госпитализировали: по последним данным, это пять человек. Их жизни ничто не угрожает. Погибших на данный момент нет. Спасательные работы продолжаются.

Дом, в котором произошло обрушение, не стоял на учете, сообщил Дарманен. «Он был в очень приличном состоянии», — уточнил министр. Слова главы МВД подтвердил мэр Марселя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн сообщили в Twitter, что следят за развитием событий. Макрон поблагодарил спасателей за работу.