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В Киевской области после взрыва начался пожар

УНИАН: пожар начался после взрыва в Киевской области

В Киевской области произошел взрыв, после которого начался пожар, сообщают УНИАН и «Страна.ua» в своих телеграм-каналах. Они также публикуют видео и фото произошедшего.

Klymenko Time пишет, что горит жилой дом в селе Гвоздов Киевской области. На месте пожара уже работают пожарные, туда прибыли спасатели, добавляет агентство. К публикации в телеграм-канале прикреплена фотография горящего дома.

Официальных сообщений о произошедшем не поступало. Согласно ресурсу оповещений о воздушных тревогах, в регионе вечером 9 апреля тревогу не объявляли.

28 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и пожаре в городе. Позднее он пояснил, что загорелся магазин в Святошинском районе.

Теги
Киевская область Пожар взрыв
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