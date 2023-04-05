Бастрыкин поручил проверить шутку комиков об убийстве Татарского

Александр Долгополов (Фото: coolambour / VK)

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить и дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые выступили с пародией на убийство в Петербурге военкора Владлена Татарского.

«Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский», — говорится в сообщении СК, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков.

«Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награжденного президентом России орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции», — говорилось в обращении.

Ранее в Сети появилось видео с концерта в Берлине, где Долгополов и Оганисян спародировали вручение Владлену Татарскому заминированной статуэтки.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку.

Президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности заявил, что западные спецслужбы помогают Киеву в организации терактов на территории России. «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — сказал он.

По делу арестована Дарья Трепова — именно она вручила Татарскому статуэтку с бомбой. «Фонтанка», которой стали известны детали допроса Треповой, сообщила, что она читала украинские телеграм-каналы и познакомилась там с неким «активистом». Он после общения предложил ей переехать в Киев, чтобы работать там в медиа. Но перед этим девушка должна была пройти «стажировку».

По данным «Фонтанки», девушка получила от украинской стороны несколько заданий. Первым было знакомство с Татарским в книжном магазине «Листва» в начале марта. Затем Трепова поехала в Москву, чтобы забрать там «тайную вещь». Следующим заданием было отправиться на новую встречу с Татарским и передать ему бюст. Как пишет «Фонтанка», Трепова сообщила, что не знала о бомбе в нем, но «догадывалась о чем-то плохом». Отдав бюст Татарскому, девушка осталась в кафе.

После выполнения этого задания ей обещали, что она 3 апреля улетит в Узбекистан, а оттуда уже попадет на Украину, утверждает «Фонтанка».