Минобороны рассказало детали уничтожения 14 украинских военных ударом ВСУ

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Российское военное ведомство рассказало детали уничтожения артиллерийским огнем украинской армии 14 военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен. Информация об этом опубликована в ежедневной сводке Минобороны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВСУ обстреляли и убили 14 украинских военных, которые 5 апреля сдались в плен.

По информации Минобороны, 5 апреля в ходе боев в районе Авдеевки в Донецкой народной республике командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытой радиосвязи к российскому командованию. Он заявил о добровольной сдаче в плен подразделения численностью 14 человек.

Боевые действия были остановлены, уточнили в Минобороны, сдавшихся военных разместили в блиндаже до утра, поскольку уже наступила ночь. На следующий день их собирались отправить в тыл российских войск.

«Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — сообщили в Минобороны.

Путин, рассказывая об этом случае, заявил, что ВСУ действуют с жестокостью, и поэтому российские военные должны предпринять действия, чтобы исключить возможность попадания под удары украинцев.

«Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Поэтому наша задача — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — добавил президент.