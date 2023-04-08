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Политика ,  
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Россия проиграла выборы в три органа ООН и получила места в еще двух

Россия проиграла выборы в три органа ООН
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Россия за неделю проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Associated Press.

Россия проиграла Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин, Эстонии — в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), Армении и Чехии — за место в Комиссии организации по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Одновременно с этим Россия победила на выборах в Комиссию по социальному развитию путем аккламации (упрощенный порядок голосования на основе реакций. — РБК), после чего США и Великобритания отказались от участия в Комиссии, заявив, что Россия нарушает международное право и территориальную целостность Украины. Также Россия была избрана в состав Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Всего в структуру ООН входят шесть основных органов: Генеральная Ассамблея, Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд ООН, Совет Безопасности и секретариат ООН. Организация также принимает участие в специализированных международных агентствах, вроде ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

В апреле Россия стала председателем в Совбезе ООН. Согласно уставу, председательство ежемесячно передается от одного члена СБ другому в алфавитном порядке. В марте на этом посту был Мозамбик.

Теги
Россия ООН Выборы
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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