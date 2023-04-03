Появилось видео момента взрыва на встрече с Татарским в Петербурге
Появились кадры момента взрыва на встрече с Татарским в Петербурге
Телеграм-канал «112» опубликовал видео с моментом взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в результате которого 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).
В результате взрыва пострадали 33 человека. Изначально СК возбудил дело по статье об убийстве, но затем переквалифицировал его на теракт. По подозрению в причастности к взрыву задержали Дарью Трепову.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство было спланировано украинскими спецслужбами при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Сторонницей ФБК в НАК назвали Трепову.