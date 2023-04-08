Пользователям Google Pay по ошибке начислили от $10 до $1 тыс.

Google по ошибке начислила некоторым пользователям сервиса бесконтактных платежей Google Pay от $10 до $1 тыс. и не потребовала вернуть деньги от тех, кто успел их потратить, пишет издание Ars Technica.

Один из пользователей сервиса, журналист Мишааль Рахман рассказал, что получил $46. Позже другие пользователи писали в интернете и соцсетях, что им пришли сотни долларов, а одному из них $1072.

Рахман опубликовал в своем Twitter скриншот сообщения от Google, в котором говорилось, что деньги он получил «за экспериментальную работу с денежными переводами Google Pay».

Позже журналист сообщил, что Google забрал деньги и отправил электронное письмо, в котором объяснялось, что деньги были зачислены по ошибке.

«Вы получили это письмо, так как на ваш счет Google Pay были непреднамеренно зачислены денежные средства. С тех пор проблема была решена, и, где это возможно, перевод был отменен», — заявили в компании, добавив, что если они не смогли отменить перевод, то деньги остаются у пользователей.