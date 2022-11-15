AP узнало, что Google выплатит $400 млн из-за отслеживания геолокации

Google согласился выплатить $391,5 млн для урегулирования иска 40 американских штатов о том, что компания незаконно отслеживала местоположение пользователей, передает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, расследование этого дела началось после статьи Associated Press в 2018 году. В ней сообщалось, что многие сервисы Google, которые работают на устройствах Android и которыми пользуются владельцы iPhone, хранят данные о местоположении даже в случае использования настроек конфиденциальности, которые запрещают Google это делать.

Эта проблема затронула около 2 млрд пользователей устройств с операционной системой Android, и сотни миллионов пользователей iPhone по всему миру, которые используют Google для карт или поиска.

Генеральный прокурор заявил, что Google вводил пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения, по крайней мере, с 2014 года.

Также в рамках соглашения компания пообещала сделать свои методы, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей, в том числе показывать им больше информации, когда они включают и выключают настройки учетной записи местоположения.