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AP узнало, что Google выплатит $400 млн из-за отслеживания геолокации

AP: Google выплатит $400 млн после иска 40 штатов об отслеживании геолокации
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Google согласился выплатить $391,5 млн для урегулирования иска 40 американских штатов о том, что компания незаконно отслеживала местоположение пользователей, передает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, расследование этого дела началось после статьи Associated Press в 2018 году. В ней сообщалось, что многие сервисы Google, которые работают на устройствах Android и которыми пользуются владельцы iPhone, хранят данные о местоположении даже в случае использования настроек конфиденциальности, которые запрещают Google это делать.

Эта проблема затронула около 2 млрд пользователей устройств с операционной системой Android, и сотни миллионов пользователей iPhone по всему миру, которые используют Google для карт или поиска.

Генеральный прокурор заявил, что Google вводил пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения, по крайней мере, с 2014 года.

Также в рамках соглашения компания пообещала сделать свои методы, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей, в том числе показывать им больше информации, когда они включают и выключают настройки учетной записи местоположения.

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