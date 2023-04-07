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Политика ,  
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В Анкаре начались переговоры Лаврова и Эрдогана

Переговоры президента Турции Эрдогана и главы МИД России Лаврова начались в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и Сергей Лавров
Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и Сергей Лавров (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу МИД России Сергея Лаврова в президентском комплексе в Анкаре. Об этом сообщается на сайте турецкого лидера.

Корреспондент ТАСС передает, что президент и министр пожали друг другу руки и Эрдоган спросил у Лаврова, как у него дела. Тот ответил: «Я в порядке».

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. С ним Лавров накануне пообщался на ужине «без галстуков», а утром 7 апреля провел переговоры и совместную пресс-конференцию. Они обсудили, в частности, зерновую сделку. Чавушоглу отметил, что к настоящему моменту из украинских портов было вывезено более 27 млн т зерна.

Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу график контактов между правительствами двух стран на разных уровнях, а также двусторонние проекты в сфере энергетики, «которые являются локомотивом» в отношениях Москвы и Анкары.

Теги
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Турция Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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