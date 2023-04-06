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Политика ,  
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Лавров и Чавушоглу в Анкаре пообщались «без галстуков»

Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином в Анкаре «без галстуков»

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу пообщались в Анкаре за ужином «без галстуков». Фото опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В МИД Турции уточнили «РИА Новости», что министры с сопровождавшими их делегациями пообщались во время ифтара — вечернего приема пищи у мусульман во время месяца Рамадан. Что именно обсуждалось за столом, не уточняется.

Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом 6 апреля. На следующий день он и Чавушоглу проведут переговоры, в ходе которых обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики и туризма, а также обменяются мнениями о ситуации на Украине, в Сирии, Нагорном Карабахе, Центральной Азии и Афганистане.

После этого, 14 апреля, Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии — Казахстан, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, — которая состоится в Самарканде.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу Турция Анкара переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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