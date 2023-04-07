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Политика ,  
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Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США

Лавров о фразе «ждать осталось недолго»: имел в виду, что все равно правда восторжествует
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Cagla Gurdogan / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США. Трансляция пресс-конференции шла на YouTube российского МИДа.

«Я имел в виду, что все равно правда восторжествует. <...> «Недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане — точно», — сказал Лавров.

5 апреля министр в комментарии каналу «Россия 1» заявил, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», поскольку Вашингтон снабжает Украину оружием. Он отметил, что между двумя странами нужно поддерживать отношения, и выразил надежду, что «у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят». Тогда он сказал, что этого осталось «ждать недолго».

До этого в тот же день о «горячем» конфликте с США заявил и заместитель Лаврова Сергей Рябков. Он сказал, что Вашингтон прямо вовлечен в «гибридную войну» с Россией «по самым разным направлениям».

Президент Владимир Путин говорил, что российско-американские отношения сейчас «переживают глубокий кризис» из-за различных подходов двух стран «к формированию современного миропорядка». Советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News отмечал, что США не конфликтуют с Россией, конфликт идет «внутри Украины».

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Сергей Лавров США

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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